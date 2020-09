Polemiche per la prima pagina della Gazzetta. In copertina tutti bimbi bianchi (e una bambina) (Di sabato 19 settembre 2020) Non è passata inosservata la copertina con cui La Gazzetta dello Sport ha voluto salutare la ripresa del campionato di calcio di Serie A. In prima pagina sorridono orgogliosi una ventina di giovanissimi calciatori e una (sola) calciatrice, con addosso la maglietta del club di riferimento. Ma, come hanno notato alcuni utenti sulla pagina social della testata, c’è qualcosa che non va. Luoghi comuni e poca diversità Tra i commenti c’è chi scherza e fa notare che «non esistono bambini della Roma felici», chi polemizza per la figura stereotipata del tifoso del Napoli che con la mano «fa uè uè», chi invece chiede perché ci sia una sola giocatrice femmina, quando a tifare e a giocare a ... Leggi su open.online (Di sabato 19 settembre 2020) Non è passata inosservata lacon cui Ladello Sport ha voluto salutare la ripresa del campionato di calcio di Serie A. Insorridono orgogliosi una ventina di giovanissimi calciatori e una (sola) calciatrice, con addosso la maglietta del club di riferimento. Ma, come hanno notato alcuni utenti sullasocialtestata, c’è qualcosa che non va. Luoghi comuni e poca diversità Tra i commenti c’è chi scherza e fa notare che «non esistono bambiniRoma felici», chi polemizza per la figura stereotipata del tifoso del Napoli che con la mano «fa uè uè», chi invece chiede perché ci sia una sola giocatrice femmina, quando a tifare e a giocare a ...

Tg3web : Polemiche in una scuola di Bolzano dove, per rispettare le norme anti-covid, si è deciso di dividere una classe in… - dellorco85 : Capisco le dinamiche interne ai vari partiti, ma auspicare accordi strutturali con m5s e poi definire il r.d.c. 'un… - Corriere : E Leali elogia Mussolini: «Ha fatto cose buone, come le pensioni». Polemiche per le frasi del cantante - Grillino_eFiero : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY “Equivale a un comizio!”. Polemiche per il rutto di Salvini nel giorno del silenzio elettorale #Toscana2020… - ilGatt0Pardo : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY “Equivale a un comizio!”. Polemiche per il rutto di Salvini nel giorno del silenzio elettorale #Toscana2020… -