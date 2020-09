Niente minigonna a scuola, le studentesse protestano: non è colpa nostra se ai prof cade l’occhio (Di sabato 19 settembre 2020) Si continua a parlare di scuola. La Preside vieta di indossare le gonne :ai docenti cade l’occhio ! Sono giorni ormai che la scuola , l’istruzione ed anche il dress- code è al centro di grande dibattito e discussioni. Sembrerebbe strano eppure, stavolta nell’occhio del ciclone non sono le dichiarazioni della Ministra Azzolina . Nelle ultime ore, proprio come è successo a Parigi qualche giorno fa, la preside dell’istituto Socrate di Roma , ha imposto il divieto : Niente gonne in questa scuola, “perché ai prof cadel’occhio”. La scuola italiana come a Parigi: si innalzano enormi polveroni. La questione “gonna si gonna no “, ha varcato i confini nazionali della Francia, arrivando ... Leggi su controcopertina (Di sabato 19 settembre 2020) Si continua a parlare di. La Preside vieta di indossare le gonne :ai docentil’occhio ! Sono giorni ormai che la, l’istruzione ed anche il dress- code è al centro di grande dibattito e discussioni. Sembrerebbe strano eppure, stavolta nell’occhio del ciclone non sono le dichiarazioni della Ministra Azzolina . Nelle ultime ore, proprio come è successo a Parigi qualche giorno fa, la preside dell’istituto Socrate di Roma , ha imposto il divieto :gonne in questa, “perché ail’occhio”. Laitaliana come a Parigi: si innalzano enormi polveroni. La questione “gonna si gonna no “, ha varcato i confini nazionali della Francia, arrivando ...

