Milano, maxi aule in Fiera per le udienze troppo affollate (Di sabato 19 settembre 2020) Due maxi aule sono state messe a disposizione dalla Fondazione Fiera per i procedimenti con più di cento persone. Lo spazio è riservato ai processi che non è possibile celebrare in quanto non si ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 19 settembre 2020) Duesono state messe a disposizione dalla Fondazioneper i procedimenti con più di cento persone. Lo spazio è riservato ai processi che non è possibile celebrare in quanto non si ...

La maxi-sanzione ? : va da un minimo di 1.800 euro a un massimo di 10.800 euro per ogni lavoratore.

Due maxi aule sono state messe a disposizione dalla Fondazione Fiera per i procedimenti con più di cento persone. Lo spazio è riservato ai processi che non è possibile celebrare in quanto non si trova ...

Processo Expo Milano, Sala non rinuncia alla prescrizione

Al centro del processo la retrodatazione di due verbali con cui, nel maggio del 2012, sono stati sostituiti due componenti della commissione di gara per l’assegnazione del maxi appalto per la Piastra ...

Milano e Bergamo, guerra a Roma: «A noi il G20 Sanità». Virginia Raggi immobile

Un summit mondiale sulla sanità. In Italia. Ma Roma, la Capitale, sede di strutture d’eccellenza come lo Spallanzani e di due sperimentazioni per il vaccino anti-Covid, ancora una volta, incredibilmen ...

