Mara Venier svela su Instagram un bacio con un uomo dal passato (Di sabato 19 settembre 2020) Questo articolo . Mara Venier ha condiviso su Instagram un ricordo che ha davvero commosso tutti i suoi follower: era insieme ad un collega e amico che le manca da morire. Mara Venier ha voluto condividere su Instagram un video che ha commosso il web; sono passati anni dalla sua scomparsa, ma è un personaggio che è rimasto … Leggi su youmovies (Di sabato 19 settembre 2020) Questo articolo .ha condiviso suun ricordo che ha davvero commosso tutti i suoi follower: era insieme ad un collega e amico che le manca da morire.ha voluto condividere suun video che ha commosso il web; sono passati anni dalla sua scomparsa, ma è un personaggio che è rimasto …

Crawlingmyskin : Una imita Mara Venier e l’altra Simona ventura ?? #taleequaleshow - xinyourshadow : RT @giovanni_bread: Cioè raga ma Francesca è identica quando fa Mara Venier, io non so come faccia io la amo basta. #taleequaleshow - giovanni_bread : Cioè raga ma Francesca è identica quando fa Mara Venier, io non so come faccia io la amo basta. #taleequaleshow - RainbowsLana : RT @THEREALMYSSKETA: PROVA SUL CAMPO @mara_venier - infoitcultura : Can Yaman e lo scontro con Mara Venier: “vuole cambiare programmazione” -