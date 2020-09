M5s punta sul Recovery fund . Con i soldi ottenuti priorità è abbassare le tasse (Di sabato 19 settembre 2020) AGI - "abbassare le tasse al ceto medio, alle imprese e alle famiglie è uno dei principali obiettivi del Movimento 5 Stelle. Già dal primo luglio di quest'anno abbiamo ridotto l'Irpef in busta paga a 16 milioni di lavoratori, e con la prossima Legge di Bilancio, grazie anche ai soldi del Recovery fund, approveremo una vera e propria riforma fiscale". Lo scrive, su Facebook, il Movimento 5 Stelle della Camera. "La nostra assoluta priorità - prosegue il testo - è ridurre le tasse a tre categorie: il ceto medio, le imprese e le famiglie". "Per quanto riguarda il ceto medio e le famiglie in Parlamento è già stato approvato il Family Act, la legge che delega il governo a finanziare un assegno unico ... Leggi su agi (Di sabato 19 settembre 2020) AGI - "leal ceto medio, alle imprese e alle famiglie è uno dei principali obiettivi del Movimento 5 Stelle. Già dal primo luglio di quest'anno abbiamo ridotto l'Irpef in busta paga a 16 milioni di lavoratori, e con la prossima Legge di Bilancio, grazie anche aidel, approveremo una vera e propria riforma fiscale". Lo scrive, su Facebook, il Movimento 5 Stelle della Camera. "La nostra assoluta priorità - prosegue il testo - è ridurre lea tre categorie: il ceto medio, le imprese e le famiglie". "Per quanto riguarda il ceto medio e le famiglie in Parlamento è già stato approvato il Family Act, la legge che delega il governo a finanziare un assegno unico ...

fisco24_info : M5s punta sul Recovery fund . Con i soldi ottenuti priorità è abbassare le tasse: AGI - 'Abbassare le tasse al cet… - biancacle : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #18settembre. Tra i temi: ??Cdx tenta la spallata in Toscana. Csx preoccupato; ??#M5S… - SignorAldo : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #18settembre. Tra i temi: ??Cdx tenta la spallata in Toscana. Csx preoccupato; ??#M5S… - DaniloStancato : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #18settembre. Tra i temi: ??Cdx tenta la spallata in Toscana. Csx preoccupato; ??#M5S… - FabioFrancesch : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #18settembre. Tra i temi: ??Cdx tenta la spallata in Toscana. Csx preoccupato; ??#M5S… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s punta Il M5S punta alla conferma in Consiglio: “Abbiamo lavorato tanto sul territorio” AostaSera Elezioni, gli occhi sulla Toscana e altre cinque Regioni tra voglia di sorpasso e inviti al voto «utile»

Sono elezioni Regionali e si eleggono i governatori, certo. Ma domani pomeriggio a partire dalle 15, quando si apriranno le urne, tutti le leggeranno in una chiave squisitamente politica. Perché il vo ...

Regionali 2020 in Campania: è stata la peggior campagna elettorale mai vista

Fra qualche ora in Campania si apriranno le sezioni elettorali per il voto – e sarà una consultazione all'insegna della paura del Covid – per la Regione, per il Referendum sul taglio dei parlamentari ...

Il collegio di Sassari al voto per scegliere un senatore: in lizza 4 candidati

Quasi 468mila sardi al voto, domani, per le elezioni suppletive, nel collegio di Sassari. Una votazione resasi necessaria dopo la morte della senatrice del Movimento 5 Stelle Vittoria Bogo Deledda, mo ...

Sono elezioni Regionali e si eleggono i governatori, certo. Ma domani pomeriggio a partire dalle 15, quando si apriranno le urne, tutti le leggeranno in una chiave squisitamente politica. Perché il vo ...Fra qualche ora in Campania si apriranno le sezioni elettorali per il voto – e sarà una consultazione all'insegna della paura del Covid – per la Regione, per il Referendum sul taglio dei parlamentari ...Quasi 468mila sardi al voto, domani, per le elezioni suppletive, nel collegio di Sassari. Una votazione resasi necessaria dopo la morte della senatrice del Movimento 5 Stelle Vittoria Bogo Deledda, mo ...