Liverani: “Osimhen o Mertens? È un bel dubbio che vorrei anche io” (Di sabato 19 settembre 2020) Parma, Liverani: “Il Napoli ha cambiato poco, soffriremo ma vogliamo metterli in difficoltà. Osimhen-Mertens? vorrei avere anch’io questo dubbio… Ecco cosa ho chiesto alla squadra” L’allenatore del Parma, Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro il Napoli. “E’ una settimana atipica. La squadra ha lavorato bene, sapendo le difficoltà che possiamo incontrare. Il Napoli ha mantenuto quasi integralmente la rosa e ha fatto un acquisto da 70/80 milioni: sarà un ostacolo un pochino più grande dato che hanno cambiato poco dalla scorsa stagione. Ho chiesto di fare una partita per vedere a che punto siamo. La squadra è in costruzione, c’è stato un cambio di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 settembre 2020) Parma,: “Il Napoli ha cambiato poco, soffriremo ma vogliamo metterli in difficoltà. Osimhen-avere anch’io questo… Ecco cosa ho chiesto alla squadra” L’allenatore del Parma, Fabioha parlato in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro il Napoli. “E’ una settimana atipica. La squadra ha lavorato bene, sapendo le difficoltà che possiamo incontrare. Il Napoli ha mantenuto quasi integralmente la rosa e ha fatto un acquisto da 70/80 milioni: sarà un ostacolo un pochino più grande dato che hanno cambiato poco dalla scorsa stagione. Ho chiesto di fare una partita per vedere a che punto siamo. La squadra è in costruzione, c’è stato un cambio di ...

