"A piedi nel Cilento… tra Alburno e Valle del Calore (pagg. 104, euro 15, Officine Zephiro editore)" è la guida che mancava per conoscere un territorio come quello cilentano, povero ma intatto nei valori. Giacomo Cacchione, Francesco Coppola e Donato D'Ambrosio sono gli autori di questo prezioso vademecum che tiene insieme 90 km di sentieri che partono da Sant'Angelo a Fasanella ed i cui sentieri giungono al Monte Panormo, seconda vetta degli Alburni dopo il Cervati. I tre escursionisti appartengono alla company dei Moscardini di Angri ma hanno voluto restituire la gioia provata nello scoprire gli antichi cammini cilentani con quest'opera che ha anche un valore propositivo: chi l'acquisterà, parteciperà al progetto 'Adotta un sentiero' lanciato dagli autori che, ...

La guida per attraversare il Cilento a piedi - ilNapolista

Trump: "Entro l'anno 100 milioni di dosi, ad aprile vaccino per tutti gli americani"

"Entro fine hanno ci saranno 100 milioni di dosi di vaccino". Lo ha affermato Donald Trump, sottolineando che il vaccino "arriverà a breve e sconfiggeremo il virus, ci aiuterà a salvare milioni di vit ...

Spelunky 2, la recensione

Apriamo la recensione di Spelunky 2 con una premessa: le prime ore, inutile nasconderlo, metteranno a dura prova i vostri nervi come hanno fatto con i nostri. Se avete giocato al precedente, sapete be ...

Nintendo e casual: come procede? - La Bustina di Lakitu

L'idillio tra la società kyotese e il pubblico occasionale non è stato per niente casuale, ma pianificato alla perfezione dai vertici Nintendo, allora guidati da Satoru Iwata. La strategia del ...

