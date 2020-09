Infortunio Alex Sandro: la Juve e il fantacalcio lo perdono per un mese (Di sabato 19 settembre 2020) Alex Sandro sarà costretto a saltare la gara d'esordio della nuova Juventus di Andrea Pirlo contro la Sampdoria. Ma l'Infortunio terrà lontano dal campo il terzino brasiliano non solo domani, ma per ... Leggi su gazzetta (Di sabato 19 settembre 2020)sarà costretto a saltare la gara d'esordio della nuovantus di Andrea Pirlo contro la Sampdoria. Ma l'terrà lontano dal campo il terzino brasiliano non solo domani, ma per ...

