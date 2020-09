Incidenti in Montagna, tragedia sul Pasubio: escursionista 24enne precipita per oltre 150 metri, morto (Di sabato 19 settembre 2020) Un giovane escursionista americano è morto dopo essere precipitato per oltre 150 metri dalla Strada delle Gallerie sul Pasubio: 24enne, che si trovava con un amico all’uscita della 23ª galleria, avrebbe perso l’equilibrio sul bordo della scarpata, cadendo nel vuoto. Scattato l’allarme, l’elicottero di Verona emergenza ha effettuato una ricognizione e ha individuato il corpo in uno dei numerosi canali a 1.500 metri di quota: con una squadra del Soccorso alpino di Schio, ha imbarcato un soccorritore in supporto alle operazioni e lo ha calato con un verricello di 30 metri assieme al tecnico di elisoccorso dell’equipaggio. La salma è stata recuperata utilizzando il verricello, per ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) Un giovaneamericano èdopo essereto per150dalla Strada delle Gallerie sul, che si trovava con un amico all’uscita della 23ª galleria, avrebbe perso l’equilibrio sul bordo della scarpata, cadendo nel vuoto. Scattato l’allarme, l’elicottero di Verona emergenza ha effettuato una ricognizione e ha individuato il corpo in uno dei numerosi canali a 1.500di quota: con una squadra del Soccorso alpino di Schio, ha imbarcato un soccorritore in supporto alle operazioni e lo ha calato con un verricello di 30assieme al tecnico di elisoccorso dell’equipaggio. La salma è stata recuperata utilizzando il verricello, per ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti Montagna Grandes Jorasses, Gran Sasso, Dolomiti: un weekend di incidenti in montagna Montagna.tv E' Giuditta Martinelli la vittima del tragico incidente in montagna a Strembo. Il marito sempre grave in ospedale. Erano andati per funghi

STREMBO. E' Giuditta Martinelli di 71 anni la vittima del drammatico incidente in montagna di ieri, venerdì 18 settembre, in Trentino mentre il marito Giuliano Andrico è ancora ricoverato all'ospedale ...

Cade dallo spigolo nord dell'Agner, grave alpinista di Avio

Grave incidente in montagna sul monte Agner, nel bellunese. Un alpinista di 23 anni di Avio è precipitato per 35 metri dentro un canale, a 1500 metri di quota. Procedeva in conserva assieme a un comp ...

Il quinto in 5 giorni

È un bollettino di guerra: cinque cercatori di funghi morti in cinque giorni, a cui si aggiunge un uomo in serie condizioni. Tra infortuni e malori. Gli incidenti in montagna gravissimi, addirittura f ...

