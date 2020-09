In un liceo la professoressa vieta le minigonne e le ragazze rispondono così. Scoppia la polemica (Di sabato 19 settembre 2020) Sta facendo molto discutere quanto accaduto al liceo Socrate a Garbatella, Roma, dove la vicepreside avrebbe invitato le studentesse a non indossare gonne troppo corte perché, così ha riferito una rappresentante d’istituto, “a qualche prof potrebbe cadere l’occhio”. Una frase che è subito diventata un manifesto al contrario, lo slogan che accompagna le foto delle liceali con la gonna corta, subito diventata virale, davanti al cartellone: “Non è colpa nostra se gli cade l’occhio”. L’invito non è presente in nessun atto ufficiale del liceo ed è stato raccolto al contrario dalle studentesse che hanno poi riempito i propri social di foto in minigonna. La protesta è stata subito rilanciata dai media e il ministero dell’Istruzione, tramite l’Ufficio ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 settembre 2020) Sta facendo molto discutere quanto accaduto alSocrate a Garbatella, Roma, dove la vicepreside avrebbe invitato le studentesse a non indossare gonne troppo corte perché, così ha riferito una rappresentante d’istituto, “a qualche prof potrebbe cadere l’occhio”. Una frase che è subito diventata un manifesto al contrario, lo slogan che accompagna le foto delle liceali con la gonna corta, subito diventata virale, davanti al cartellone: “Non è colpa nostra se gli cade l’occhio”. L’invito non è presente in nessun atto ufficiale deled è stato raccolto al contrario dalle studentesse che hanno poi riempito i propri social di foto in minigonna. La protesta è stata subito rilanciata dai media e il ministero dell’Istruzione, tramite l’Ufficio ...

