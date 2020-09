Il Treno del vino fa rotta su Canelli

(Di sabato 19 settembre 2020) Un convoglio degli anni ’30 porterà gli enoappassionati alla scoperta della capitale italiana dello spumante. Tra le varie iniziative a tema enoico che prendono forma in questo mese di settembre, merita di essere segnalato ildel, che domenica 27 porterà i suoi ospiti da Torino a. L’esperienza, inquadrata nel più ampio progetto di recupero dell’antica ferrovia del Monferrato promosso dalla Fondazione FS, consentirà di viaggiare a bordo di una ‘centoporte’, tipica vettura degli anni Trenta, trainata da una locomotiva a vapore. Dopo aver lasciato la stazione di Porta Nuova a Torino, oggetto in questi anni di un importante restauro, il convoglio si dirigerà verso Nizza Monferrato. Da qui inizierà il viaggio sull’antica linea ferroviaria fino ...

