Grande Fratello Vip flop: Tale e Quale Show vince la serata (Di sabato 19 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip si è scontrato con Tale e Quale Show. Quale dei due programmi sarà riuscito ad ottenere più ascolti? Scopriamolo insieme. Il 18 Settembre si sono scontrate in prima serata la trasmissione condotta da Alfonso Signorini e quella condotta da Carlo Conti. Per Tale e Quale Show c’è stato il debutto della decima edizione, mentre invece per il Grande Fratello Vip è andata in ondaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 19 settembre 2020) IlVip si è scontrato condei due programmi sarà riuscito ad ottenere più ascolti? Scopriamolo insieme. Il 18 Settembre si sono scontrate in primala trasmissione condotta da Alfonso Signorini e quella condotta da Carlo Conti. Perc’è stato il debutto della decima edizione, mentre invece per ilVip è andata in ondaArticolo completo: dal blog SoloDonna

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - huno55232791 : RT @trash_italiano: Grande Fratello Vip, grave perdita di ascolti - maccario_marta : RT @stopridingmyD: Scusa Grande Fratello potresti fare entrare dei libri dentro la casa per Myriam Catania? Verso le 23 puntate una camera… -