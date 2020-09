Francia, record contagi: 13.215 casi in 24 ore (Di sabato 19 settembre 2020) contagi record in Francia. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 13.215 nuovi casi (e 123 morti), mai così tanti da quando sono cominciati i test su ampia scala. Dall’inizio dell’epidemia ci sono stati 31.249 decessi per il covid-19 in Francia. Oltre a 403 nuovi ricoveri, per un totale di 3.626 negli ultimi sette giorni. Di questi sono 571 le persone in rianimazione. Il tasso di positivi rispetto al numero di tamponi rimane stabile al 5,4%. Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020)in. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 13.215 nuovi(e 123 morti), mai così tanti da quando sono cominciati i test su ampia scala. Dall’inizio dell’epidemia ci sono stati 31.249 decessi per il covid-19 in. Oltre a 403 nuovi ricoveri, per un totale di 3.626 negli ultimi sette giorni. Di questi sono 571 le persone in rianimazione. Il tasso di positivi rispetto al numero di tamponi rimane stabile al 5,4%.

Agenzia_Ansa : #Covid_19 Aumentno record di contagi in #Francia, 13mila in 24 ore. Positivo anche il ministro francese dell'econo… - SkyTG24 : Coronavirus Francia, record nuovi casi: 13.215 in 24 ore. Da Macron appello a combattere - Agenzia_Ansa : In Israele torna il lockdown, in Francia quarantena a 7 giorni #ANSA - lpacchin : NEWS #ticino Spettro lockdown bis in Gran Bretagna, record di casi in Francia - smenafra : RT @isabbah: 13215 casi in #Francia. Un nuovo record. 123 i morti. In aumento preoccupante i ricoveri 850 tra giovedì e venerdì, 100 in ria… -