Fp3 Gp dell’Emilia Romagna | Bagnaia il più veloce Dovizioso passerà per la Q1

(Di sabato 19 settembre 2020) Fp3 Gp dell’Emiliasegna il miglior tempo con un giro record che porta la Ducati in prima posizione. Rossi e Petrucci in Q2. Fuori, disputerà la Q1. Fp3 Gp dell’EmiliaE’ di ‘Pecco’il miglior crono fatto segnare oggi nelle Fp3 Gp dell’Emilia. Il pilota della team Ducati Pramac ha dettato legge sul circuito di Misano chiudendo in 1″31.127. Per lui anche una scivolata alla fine del turno che, per fortuna, non ha avuto conseguenze sulla gamba infortunata. Yamaha competitive a Misano Dopo l’ottima qualifica della scorsa settimana, anche oggi le moto della casa di Iwata si sono confermate nuovamente molto competitive e insidiose. Maverick Vinales ha fermato il crono ...