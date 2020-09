Calciomercato Juventus, addio Dybala: pronto il doppio colpo (Di sabato 19 settembre 2020) Tra le tante situazioni spinose che la Juventus vorrebbe risolvere al più presto, spiccherebbe quella del rinnovo di Paulo Dybala. Andrea Pirlo considererebbe la Joya centrale al suo progetto, ma la società bianconera si starebbe spazientendo. Il numero 10 argentino continuerebbe ad insistere per avere quei 15 milioni di euro annui per il prolungare il contratto con la Juventus, cifra che al momento per ovvie ragioni il club non sarebbe disposto a concedergli. Data questa situazione, la dirigenza della Vecchia Signora starebbe riflettendo sul da farsi. Considerando anche il discorso relativo ai conti in rosso, non sarebbe da escludere una cessione di Dybala per risanare il bilancio. Ovviamente, ciò accadrebbe solo se pervenissero delle congrue offerte, non inferiori ai 100 milioni di euro. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 19 settembre 2020) Tra le tante situazioni spinose che lavorrebbe risolvere al più presto, spiccherebbe quella del rinnovo di Paulo. Andrea Pirlo considererebbe la Joya centrale al suo progetto, ma la società bianconera si starebbe spazientendo. Il numero 10 argentino continuerebbe ad insistere per avere quei 15 milioni di euro annui per il prolungare il contratto con la, cifra che al momento per ovvie ragioni il club non sarebbe disposto a concedergli. Data questa situazione, la dirigenza della Vecchia Signora starebbe riflettendo sul da farsi. Considerando anche il discorso relativo ai conti in rosso, non sarebbe da escludere una cessione diper risanare il bilancio. Ovviamente, ciò accadrebbe solo se pervenissero delle congrue offerte, non inferiori ai 100 milioni di euro. LEGGI ...

