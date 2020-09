Bergomi | «Chiellini un punto di riferimento | Bastoni è pronto per l’ultimo step»

TUTTOJUVE_COM : Bergomi: 'Chiellini? Per i difensori in Serie A resta il punto di riferimento principale' - FcInterNewsit : Difensori, Bergomi: 'Chiellini riferimento, ma Bastoni può diventare subito un top europeo' - junews24com : Bergomi: «Chiellini punto di riferimento». Ma si dimentica De Ligt - -

Ultime Notizie dalla rete : Bergomi Chiellini

Beppe Bergomi su La Gazzetta dello Sport vota Alessio Romagnoli e Alessandro Bastoni come i migliori difensori della prossima Serie A. Le parole dell’ex giocatore dell’Inter. «Per il modo di interpret ...Beppe Bergomi, ex difensore e capitano dell’Inter, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista della ripartenza della Serie A per parlare dei difensori del campionato italiano, con ...Mentre Pirlo nella sua tesi ci spiegava che basta un uomo per fissare l'ampiezza, la tesi immagino non l'abbia prodotta in questi giorni, almeno io la mia tesi in medicina l'ho partorita mesi prima de ...