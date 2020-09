«X Factor 2020», la prima puntata: il trionfo della musica e di una grande giuria (Di venerdì 18 settembre 2020) «Abbiamo smesso di abbracciarci, di baciarci, di condividere grandi momenti. C’è una cosa, però, che non abbiamo mai smesso di fare: non abbiamo mai smesso di cantare». Sono queste le parole che Alessandro Cattelan sceglie per dare il via alla quattordicesima edizione di X Factor, la prima dopo il Covid-19, apparentemente così lontana dal pubblico affastellato al Mediolanum Forum al momento della vittoria di Sofia Tornambene. In un studio completamente rinnovato, costellato da ledwall e faretti, i giudici siedono a un tavolo a forma di X mentre i concorrenti si avvicendano non più sul palco, ma sul loro stesso livello, intessendo un rapporto da pari a pari, intimo, senza filtri. Loro sono Manuel Agnelli, Mika, Emma Marrone ed Hell Raton, quattro talenti purissimi che uniscono le proprie forze non tanto per cercare a tutti i costi la popstar che sfonderà domani, quanto per dare voce a tutti coloro che dedicano la propria vita alla musica, visceralmente e letteralmente. https://twitter.com/XFactor_Italia/status/1306687999787270145 Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 settembre 2020) «Abbiamo smesso di abbracciarci, di baciarci, di condividere grandi momenti. C’è una cosa, però, che non abbiamo mai smesso di fare: non abbiamo mai smesso di cantare». Sono queste le parole che Alessandro Cattelan sceglie per dare il via alla quattordicesima edizione di X Factor, la prima dopo il Covid-19, apparentemente così lontana dal pubblico affastellato al Mediolanum Forum al momento della vittoria di Sofia Tornambene. In un studio completamente rinnovato, costellato da ledwall e faretti, i giudici siedono a un tavolo a forma di X mentre i concorrenti si avvicendano non più sul palco, ma sul loro stesso livello, intessendo un rapporto da pari a pari, intimo, senza filtri. Loro sono Manuel Agnelli, Mika, Emma Marrone ed Hell Raton, quattro talenti purissimi che uniscono le proprie forze non tanto per cercare a tutti i costi la popstar che sfonderà domani, quanto per dare voce a tutti coloro che dedicano la propria vita alla musica, visceralmente e letteralmente. https://twitter.com/XFactor_Italia/status/1306687999787270145

