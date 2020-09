Temptation Island | Sofia e Amedeo stanno ancora insieme?

repubblica : Alberto Angela con 'Ulisse' batte 'Temptation Island' [aggiornamento delle 13:03] - Corriere : «Ulisse» di Alberto Angela batte con 3,1 milioni di spettatori «Temptation Island» di Marcuzzi - HuffPostItalia : Alberto Angela torna col suo 'Ulisse' e batte 'Temptation Island' - teresacapitanio : Temptation Island, cosa è successo a Davide Varriale dopo la puntata: «Ha violato il regolamento» - mrmnft : RT @Gigadesires: Nel meraviglioso mondo della Morani i Titoli di Stato sono delle tasse. Continua così, fra un po' sei pronta per Temptati… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Pacifico Settembre, in arte Pago, nasce il 30 agosto del 1971 a Quartu Sant’Elena, in Sardegna. La sua età è dunque di 48 anni, mentre la sua altezza è pari a 1,90 m. Della sua vita privata sappiamo c ...Discreto esordio per X Factor, al 3,1%. Tra le native digitali free: su Tv8 Ex 452mila con il 2,26%. Su Iris Beverly Hills Cop a 442mila e 2,05%. Su Rai Movie Reazione a catena a 395mila e 1,8%. Su La ...Temptation Island è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca, la precedente, quella con Filippo Bisciglia, è andata in onda soltanto un mese fa, e i protagonisti non s ...