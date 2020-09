Tale e quale show: Carmen Russo è Stefania Rotolo (video e gallery) (Di venerdì 18 settembre 2020) Nel corso della prima puntata del 18 settembre 2020 della decima edizione di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Carmen Russo nei panni di Stefania Rotolo, con il brano “Cocktail d’amore”, sigla di Tilt, le cui coreografie erano di Enzo Paolo Turci. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, ha valutato la sua performance. Potete vedere l’esibizione di Carmen Russo di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda. video Tale e quale ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 18 settembre 2020) Nel corso della prima puntata del 18 settembre 2020 della decima edizione di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anchenei panni di, con il brano “Cocktail d’amore”, sigla di Tilt, le cui coreografie erano di Enzo Paolo Turci. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, ha valutato la sua performance. Potete vedere l’esibizione didi stasera nelche vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda....

