Tale e Quale show, anticipazioni 18 settembre: ecco cosa vedremo

Tra meno di un ora i fan finalmente potranno rivedere uno dei programmi di punta della Rai. Tale e Quale show è pronto a ritornare e anche quest'anno vedrà al timone il grande Carlo Conti. Una decima edizione, che purtroppo a causa del Covid 19 e dell'emergenza sanitaria non vedrà il pubblico presente nello studio.

ecco chi sono i partecipanti

In lista per la vittoria troviamo 5 donne e 5 uomini. La cantante Barbara Cola, l'imitatrice Francesca Manzini, la conduttrice Carolina Rey, la showgirl Carmen Russo, la performer musicale Giulia Sol, gli attori Sergio Muniz, Luca Ward e Francesco Paolantoni, i cantanti Pago e Virginio. E come dice Carlo Conti: non chiamatelo Talent né reality, ma si tratta di varietà.

