Sputi e insulti | i fratelli Bianchi non possono uscire dall’isolamento E vogliono tornare a casa

(Di venerdì 18 settembre 2020) Massimiliano Pica, legale di Marco e Gabriele, ha chiesto che i suoi assistiti vengano messi in isolamento nel carcere di Rebibbia. I, i loro famigliari e lo stesso legale sono stati più volte minacciati sui social. Per il pm Sabella: “Indegno di un paese civile”. Da qui a pochi giorni … L'articolo: inondall’isolamento. Eproviene da leggilo.org.

Notiziedi_it : Busto Arsizio, insulti e sputi: gang di minori contro un anziano disabile - lucazacchi1963 : venne ad essere coperto di sputi, venne ad essere coronato di spine, venne a subire gli insulti e, in fine, venne a… - Cocco060477 : RT @raffaelebarki: L'atleta italiano Crippa, batte il record dei 5000 metri piani, appartenuto per 30 anni ad Antibo. Ebbene, invece degli… - Marco_chp1 : RT @ilgiornale: Baby gang a Busto Arsizio aggredisce con sputi, offese e frasi di scherno un 70enne disabile e poi se la prende con l’uomo… - Lisuccen : RT @ilgiornale: Baby gang a Busto Arsizio aggredisce con sputi, offese e frasi di scherno un 70enne disabile e poi se la prende con l’uomo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sputi insulti

Provocazioni, sputi e persino il lancio di un panino. La follia del branco si è scagliata su un anziano disabile di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Erano in sette, tutti minorenni, tra i 13 e 1 ...Piatti e bicchieri spaccati contro i muri, abiti buttati in cortile e a un certo punto è spuntato anche un coltello, tra urla e botte, insulti e sputi, spintoni e rincorse. Sono stati i vicini a chiam ...Avevano preso di mira un 70enne disabile seduto su una panchina coprendolo di insulti, sputi e tirandogli addosso anche un panino. Sette minorenni, di età compresa tra i 13 e 15 anni, sono stati segna ...