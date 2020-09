Serie A, le designazioni per la prima giornata: c'è Piccinini per la Juve (Di venerdì 18 settembre 2020) L'Associazione Italiana Arbitri, sul proprio sito ufficiale, ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata di Serie A. Ecco l'elenco, ricordando che a fischiare in Parma-Napoli sarà Mariani. Leggi su tuttonapoli (Di venerdì 18 settembre 2020) L'Associazione Italiana Arbitri, sul proprio sito ufficiale, ha reso note learbitrali per ladiA. Ecco l'elenco, ricordando che a fischiare in Parma-Napoli sarà Mariani.

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #SerieA, #arbitri: ecco le designazioni. #Milan-#Bologna a #LaPenna - aiacatanzaro : DESIGNAZIONI NAZIONALI #Can - Serie A #JuventusSampdoria: AA2 Domenico Rocca. In bocca al lupo! - sowmyasofia : Serie A: le designazioni arbitrali per la prima giornata -