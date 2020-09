«Sei in un Paese meraviglioso»: viaggio alla scoperta dei borghi da record meno conosciuti d’Italia (Di venerdì 18 settembre 2020) Le bellezze da record, quelle che guardiamo con stupore e che sembrano così irraggiungibili, sono molto più vicine a noi di quanto non sembrino. A spiegarcelo è la nuova serie Sei in un Paese Meraviglioso, la produzione televisiva di Autostrade per l’Italia in onda tutti i martedì alle 21.15 su Sky Arte e la domenica mattina su Sky Uno, disponibile anche sul canale YouTube di Autostrade per l’Italia a partire dal giorno successivo la messa in onda su Sky e su My Way, l’app disponibile sulle piattaforme Apple e Android. Colonna portante del programma, condotto da Dario Vergassola e Miriam Galanti, è la scoperta dei primati più alternativi e poco conosciuti del nostro territorio, dal vulcano attivo più piccolo del mondo, che si trova sul Monte Busca, in Romagna, all’orologio più antico, situato sulla torre Sant’Andrea a Chioggia. https://www.youtube.com/watch?v=p2_dIYA1CBU Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 settembre 2020) Le bellezze da record, quelle che guardiamo con stupore e che sembrano così irraggiungibili, sono molto più vicine a noi di quanto non sembrino. A spiegarcelo è la nuova serie Sei in un Paese Meraviglioso, la produzione televisiva di Autostrade per l’Italia in onda tutti i martedì alle 21.15 su Sky Arte e la domenica mattina su Sky Uno, disponibile anche sul canale YouTube di Autostrade per l’Italia a partire dal giorno successivo la messa in onda su Sky e su My Way, l’app disponibile sulle piattaforme Apple e Android. Colonna portante del programma, condotto da Dario Vergassola e Miriam Galanti, è la scoperta dei primati più alternativi e poco conosciuti del nostro territorio, dal vulcano attivo più piccolo del mondo, che si trova sul Monte Busca, in Romagna, all’orologio più antico, situato sulla torre Sant’Andrea a Chioggia. https://www.youtube.com/watch?v=p2_dIYA1CBU

