Scossa di terremoto magnitudo 3.4 a largo di Reggio Calabria (Di venerdì 18 settembre 2020) La terra ha tremato in Calabria. Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 3:16 al largo della costa sud orientale. In base ai rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 36 km di profondità ed epicentro 72 km a est di Reggio Calabria. Non si registrano danni a persone o cose.

