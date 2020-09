Salario minimo, l’Ue rassicura le imprese: “Nessun obbligo” (Di venerdì 18 settembre 2020) La Commissione europea non introdurrà un Salario minimo in tutta l’Ue. La smentita è arrivata questa mattina da una portavoce dell’esecutivo comunitario, la quale ha precisato che la futura proposta di Bruxelles “non... Leggi su europa.today (Di venerdì 18 settembre 2020) La Commissione europea non introdurrà unin tutta l’Ue. La smentita è arrivata questa mattina da una portavoce dell’esecutivo comunitario, la quale ha precisato che la futura proposta di Bruxelles “non...

fattoquotidiano : Salario minimo, Catalfo: ‘Lo vogliamo introdurre inserendo detassazione sul rinnovo contrattuale’ - fattoquotidiano : Recovery fund, dal salario minimo all’aumento dei letti in ospedale: le novità delle linee guida del governo inviat… - europainitalia : .@vonderleyen: ”Il salario minimo funziona. Proporremo di sostenere i paesi dell’UE nella creazione di un quadro pe… - MicheleGuetta : RT @alde68: Il salario minimo incentiva il nero, se vuoi salari più alti devi liberalizzare e sburocratizzare il mercato per far entrare nu… - Liuc87_Luca : RT @martafana: Strano che non si voglia un salario minimo per tutti che risollevi la dignità e la libertà contro il ricatto di questo stato… -