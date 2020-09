Reazione a Catena | botta e risposta tra i concorrenti | “Cos’è omogenitoriale?” “una famiglia” I social | “Grazie | su RaiUno a quest’ora è coraggioso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 settembre 2020) Capita praticamente una sera sì e una no che ‘’ finisca in tendenza (cioè le cose più discusse) su Twitter. E così è stato anche ieri sera quando Francesco, Marco e Tommaso, i campioni, hanno indovinato la parola “famiglia” (nel gioco L’intesa vincente) con un colpo da maestri. In che consiste il gioco? Due deidicono una parola a testa, a formare una frase che faccia indovinare al concorrente seduto la parola misteriosa. Marco e Francesco sono riusciti a far indovinare a Tommaso la parola “famiglia” tramite la definizione “cosa è omogenitoriale”. Il conduttore, Marco Liorni, ha chiesto di ripetere ma intanto su Twitter sono iniziati a spuntare moltissimi commenti: “9 secondi già storia della ...