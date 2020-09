Partorisce in volo: la compagnia aerea fa un regalo alla neonata (Di venerdì 18 settembre 2020) Il comandante del volo Egyptair tra il Cairo e Londra ha effettuato un atterraggio d’emergenza a Monaco, ma la bambina è venuta al mondo prima che l’aereo toccasse terra LONDRA – Una passeggera yemenita, Hiyam Nasr Naji Daaban di 38 anni, ieri ha partorito una bambina a bordo del volo MS777 di un Boeing 737-800 … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 18 settembre 2020) Il comandante delEgyptair tra il Cairo e Londra ha effettuato un atterraggio d’emergenza a Monaco, ma la bambina è venuta al mondo prima che l’aereo toccasse terra LONDRA – Una passeggera yemenita, Hiyam Nasr Naji Daaban di 38 anni, ieri ha partorito una bambina a bordo delMS777 di un Boeing 737-800 … L'articolo proviene da YesLife.it.

