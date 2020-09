Napoli | un altro giocatore ceduto in prestito Russo va al Grosseto

capuanogio : La #Roma chiude per #Milik che si convince a lasciare il #Napoli. Oggi le ultime pendenze prima della firma. Ma… - navib30 : RT @Penelop02897772: Momento di relax: Napoli, su un autobus. Il controllore, verificando il ticket di un passeggero: 'Ma questo biglietto… - Enki2270 : RT @Penelop02897772: Momento di relax: Napoli, su un autobus. Il controllore, verificando il ticket di un passeggero: 'Ma questo biglietto… - brugnolovpl : RT @Penelop02897772: Momento di relax: Napoli, su un autobus. Il controllore, verificando il ticket di un passeggero: 'Ma questo biglietto… - ladaniMilolli : RT @Penelop02897772: Momento di relax: Napoli, su un autobus. Il controllore, verificando il ticket di un passeggero: 'Ma questo biglietto… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli altro

Il Mattino

Fernando Llorente lascerà il Napoli. Il suo entourage gli troverà una nuova sistemazione prima della fine del calciomercato e potrebbe rimanere in Serie A. Fernando Llorente lascerà il Napoli. E' una ...Un primo passo, in attesa della svolta vera, e, di sicuro, una notizia di speranza: il pubblico torna allo stadio per le prime partite di serie A: fino a mille tifosi potranno assistere domenica 20 se ...Una classicissima della prima giornata di Serie A. Verona e Roma sono abituate a incrociare i guanti all’esordio, sull'erba del Bentegodi. Un inizio, secondo la cabala, molto favorevole ai giallorossi ...