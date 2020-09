Mihajlovic ricorda la malattia: “Se non ci fossi stato contro l’Hellas, sarei morto” (Di venerdì 18 settembre 2020) A distanza di un anno la paura sembra aver lasciato spazio a una timida speranza. Sinisa Mihajlovic ha visto lo spauracchio della morte in faccia quando, quattordici mesi fa, gli diagnosticarono una leucemia. Il tecnico del Bologna superò lo choc iniziale e riuscì a fare in modo di essere presente alla gara dei suoi uomini al debutto stagionale contro l'Hellas Verona.RINASCITALo stesso Mihajlovic si è raccontato ai microfoni del TG1: "Se quel giorno non fossi andato alla partita sarei morto. Anche se quel giorno ero debole in tutto e per tutto, quelle erano le immagini della forza e della volontà di una persona che combatte. Ringrazierò sempre il donatore di midollo (il trapianto venne fatto il 29 ottobre 2019, ndr): non so chi è ma mi ha salvato la ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 settembre 2020) A distanza di un anno la paura sembra aver lasciato spazio a una timida speranza. Sinisaha visto lo spauracchio della morte in faccia quando, quattordici mesi fa, gli diagnosticarono una leucemia. Il tecnico del Bologna superò lo choc iniziale e riuscì a fare in modo di essere presente alla gara dei suoi uomini al debutto stagionalel'Hellas Verona.RINASCITALo stessosi è raccontato ai microfoni del TG1: "Se quel giorno nonandato alla partitamorto. Anche se quel giorno ero debole in tutto e per tutto, quelle erano le immagini della forza e della volontà di una persona che combatte. Ringrazierò sempre il donatore di midollo (il trapianto venne fatto il 29 ottobre 2019, ndr): non so chi è ma mi ha salvato la ...

