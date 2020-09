LIVE – Musetti-Koepfer 4-6 0-5, Internazionali BNL d’Italia 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 18 settembre 2020) Il LIVE e la DIRETTA testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Dominik Koepfer, valido per il terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2020. Prosegue la favola del diciottenne di Carrara che dopo aver battuto Wawrinka e Nishikori si appresta a vivere da favorito la sfida col tedesco per un posto ai quarti di finale. Sportface.it vi terrà compagnia attraverso un LIVE testuale, in programma non prima delle ore 17:00 di venerdì 18 settembre. Segui il LIVE su Sporface.it IL TABELLONE MASCHILE DEGLI Internazionali BNL D’ITALIA 2020 AGGIORNA LA DIRETTA Musetti-Koepfer 4-6 0-5* SECONDO SET- TERZO BREAK ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) Ile latestuale dell’incontro tra Lorenzoe Dominik, valido per il terzo turno degliBNL d’Italia. Prosegue la favola del diciottenne di Carrara che dopo aver battuto Wawrinka e Nishikori si appresta a vivere da favorito la sfida col tedesco per un posto ai quarti di finale. Sportface.it vi terrà compagnia attraverso untestuale, in programma non prima delle ore 17:00 di venerdì 18 settembre. Segui ilsu Sporface.it IL TABELLONE MASCHILE DEGLIBNL D’ITALIAAGGIORNA LA4-6 0-5* SECONDO SET- TERZO BREAK ...

walnut_85 : Musetti solo se ci gioco contro live ha speranze di vincere la partita. - SkySport : Internazionali di Roma, Musetti-Koepfer in diretta LIVE #SkyTennis #Tennis #MusettiKoepfer #Musetti #IBI20 - sportli26181512 : Internazionali di Roma, Musetti-Koepfer in diretta LIVE: Lorenzo Musetti a caccia di uno storico pass per i quarti… - infoitsport : LIVE Musetti-Koepfer, Masters1000 Roma in DIRETTA: ottavo di finale tutto da vivere! - infoitsport : LIVE Musetti-Koepfer dalle 17: l'italiano vuole entrare nella storia -