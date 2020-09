Ligue 1 | pari senza lampi tra Lione e Nimes | finisce 0-0

(Di venerdì 18 settembre 2020) Continuano le difficoltà delin questo particolare avvio di stagione. La formazione francese, semifinalista nell'ultima Champions League, non brilla particolarmente contro il. Ne esce fuori una garagrandi, con gli uomini di Garcia che si vedono cancellare dal Var un gol e un calcio di rigore. Anche ilnon ha potuto godere di un penalty annullato dall'aiuto arbitrale. L'occasione più nitida è capitata alnel finale con un colpo di testa di Kadewere all'incrocio deviato in angolo dall'ottimo intervento del portiere Reynet.CLASSIFICACon questo pareggio si muove la classifica di entrambe le squadre. Ilresta a quota 5 e perde un'importante chance per avvantaggiarsi e risalire la china verso la zona Europa ...

