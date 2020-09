Internazionali d’Italia 2020: la favola di Musetti si interrompe agli ottavi, Koepfer passa in due set (Di venerdì 18 settembre 2020) La favola di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia 2020 si interrompe agli ottavi di finale. Il tedesco Dominik Koepfer si impone nettamente in due set 6-4 6-0 sul diciottenne toscano, arrivato molto stanco a questo impegno e con una tensione nervosa abbastanza elevata, ma fuori a testa altissima dopo un torneo disputato in maniera incredibile. L’azzurro inizia il match con il piglio giusto, ma il suo avversario sembra essere in grande spolvero, tant’è che riesce ad ottenere il break già nel terzo game. Lorenzo non si butta giù e tenta di recuperare lo svantaggio, costruendosi tre palle break, tutte annullate dal costante servizio del tedesco, che conquista il primo set con il punteggio di ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) Ladi Lorenzod’Italiasidi finale. Il tedesco Dominiksi impone nettamente in due set 6-4 6-0 sul diciottenne toscano, arrivato molto stanco a questo impegno e con una tensione nervosa abbastanza elevata, ma fuori a testa altissima dopo un torneo disputato in maniera incredibile. L’azzurro inizia il match con il piglio giusto, ma il suo avversario sembra essere in grande spolvero, tant’è che riesce ad ottenere il break già nel terzo game. Lorenzo non si butta giù e tenta di recuperare lo svantaggio, costruendosi tre palle break, tutte annullate dal costante servizio del tedesco, che conquista il primo set con il punteggio di ...

