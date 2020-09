Inter, 7-0 alla Carrarese: doppiette di Lukaku e Lautaro, in gol anche Salcedo (Di venerdì 18 settembre 2020) E’ terminato 7-0 l’allenamento congiunto tra Inter e Carrarese. Il secondo test amichevole della formazione di Antonio Conte non è stato trasmesso in tv o in streaming e per i nerazzurri è stato una scorpacciata di gol. Nella prima parte del match in gol sono andati Lukaku (doppietta), Young e Alexis Sanchez. Non cambia la musica nel secondo tempo: l’Inter ha continuato a segnare ed è andata in rete con Lautaro (anche lui doppietta) e Salcedo. Dopo la vittoria sul Lugano, un’altra buona uscita per Conte in vista dei primi impegni ufficiali. Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) E’ terminato 7-0 l’allenamento congiunto tra. Il secondo test amichevole della formazione di Antonio Conte non è stato trasmesso in tv o in streaming e per i nerazzurri è stato una scorpacciata di gol. Nella prima parte del match in gol sono andati(doppietta), Young e Alexis Sz. Non cambia la musica nel secondo tempo: l’ha continuato a segnare ed è andata in rete conlui doppietta) e. Dopo la vittoria sul Lugano, un’altra buona uscita per Conte in vista dei primi impegni ufficiali.

Ultime Notizie dalla rete : Inter alla Idea Inter: Godin alla Roma per puntare su Smalling, i giallorossi tentennano Goal.com Diretta/ Inter Carrarese (risultato finale 6-0): doppietta di Lukaku in partitella

Inizia Inter Carrarese: allenamento congiunto o partitella amichevole (senza terna arbitrale ufficiale) che sia, la società toscana è oggi ospite di quella nerazzurra. Nuovamente affidata a Silvio Bal ...

Internazionali: Berrettini resta l'unico azzurro, fuori Sinner e Musetti

Matteo Berrettini resta l'unico italiano in corsa agli Internazionali d'Italia, alle ultime battute sui campi in terra rossa del Foro Italico, che nel fine settimana aprira' le porte ad un massimo di ...

Higuain sbarca in America:”Inter Miami la scelta giusta”

