Il sindaco di Colleferro | “Una piazza bianca per i giovani dove è stato ucciso Willy”

(Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – Una “grande piazza bianca dedicata ai giovani, al loro incontro e allo sviluppo tra loro del dialogo, della solidarietà e della forza, che si sviluppa non dalla violenza ma dai valori più importanti” sorgerà a Colleferro, proprio nel luogo in cui nella notte tra il 5 e il 6 settembre è stato ucciso di botte Willy Monteiro Duarte. È la promessa che Pierluigi Sanna fa alla sua città ferita a pochi giorni dalle urne che potrebbero portare al suo secondo mandato da sindaco, col primo che si chiude dopo l’omicidio del 21enne di Paliano che ha indignato e commosso il Paese intero e una fiaccolata in suo ricordo che ha riempito le sue strade. Bianca “come il colore delle magliette dei ragazzi in questi giorni- aggiunge in un’intervista all’agenzia Dire- Se verrò rieletto, entro la fine dell’anno faremo un bando di idee per realizzare un monumento. Pensavo a qualche artista di fama nazionale, ma anche le scuole potranno dare il loro contributo. Non che i monumenti risolvano i problemi- sottolinea- però sicuramente conservare la memoria di Willy non renderà il suo sacrificio vano e terrà alta l’attenzione sul processo, garantendo ai testimoni il sostegno che le nostre comunità daranno al loro difficile ruolo”. Sembra infatti “che i miei appelli a collaborare con le forze dell’ordine abbiano avuto orecchie ad ascoltarli, perché da qualche indiscrezione so che il numero dei testimoni di quella tragica notte è in aumento”, fa sapere.