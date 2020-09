Grande Fratello Vip | Francesco Oppini

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 18 settembre 2020)Francecoè uno dei concorrenti delVip 5.al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 38. - Data di nascita: 6 aprile 1982. - Luogo di nascita: Torino - Status: fidanzato. - Profilo Instagram: circa 22.300 follower prima del suo ingresso nella Casa. Perché è famosoè conosciuto soprattutto per essere figlio di Alba Parietti e Franco. Da sempre coltiva due passioni che sono diventate per lui lavoro: le macchine e lo sport. Attualmente, infatti, il giovane vende auto in una concessionaria di Milano ed è opinionista sportivo a Diretta Stadio su 7Gold.è ...