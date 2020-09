'Godo che avete tolto di mezzo quello scimpanzé', nei guai un 23enne che inneggiava alla morte di Willy (Di venerdì 18 settembre 2020) Il falso proflio creato dal 23enne di Treviso identificato dalla Poliizia Postale Ha un nome ed un volto il finto 'Manlio Germano' che dopo l' omicidio di Willy Montero Duarte aveva inneggiato alla ... Leggi su romatoday (Di venerdì 18 settembre 2020) Il falso proflio creato daldi Treviso identificato dPoliizia Postale Ha un nome ed un volto il finto 'Manlio Germano' che dopo l' omicidio diMontero Duarte aveva inneggiato...

SirDistruggere : Come godo che questo tizio ora rischia 8 anni di galera, come godo. - Open_gol : Il giovane dovrà rispondere dei reati contestati, tra questi l'istigazione a delinquere aggravata dall’odio razzial… - giovannivernia : Chi di “Come godo” ferisce di “come godo” (il mio) perisce - jeperego : Come godo che la Polizia Postale abbia beccato questo delinquente da tastiera. Applausi alla @poliziadistato . Che… - LuciaLaVita1 : RT @JoeWolve: QUANTO GODO Omicidio di Willy, scoperto e denunciato l'uomo che sui social inneggiava agli assassini. Ora dovrà rispondere… -