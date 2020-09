GF Vip, Tommaso Zorzi racconta cosa è successo mentre lo portavano in ospedale (Di venerdì 18 settembre 2020) L’esordi del Grande Fratello Vip 5 è stato più movimentato che mai. Lunedì 14 settembre Alfonso Signorini ha dato il via a questa nuova edizione e fatto entrare in Casa il primo gruppo di concorrenti. I restanti vipponi, come li chiama lui, saranno presentati nel corso della diretta del secondo appuntamento settimanale in programma venerdì 18. Intanto, a poche ore dall’inizio, c’è stato già un abbandono. Flavia Vento ha lasciato il reality di Canale 5: è uscita dalla Casa perché aveva troppa nostalgia dei suoi cani e, stando agli ultimi rumor, al suo posto dovrebbe arrivare Cecilia Capriotti. Poi il caso Fausto Leali. Il cantautore ha fatto delle dichiarazioni sull’operato di Benito Mussolini che in rete hanno scatenato l’inferno. (Continua dopo la foto) C’è chi ha chiesto a gran voce la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 settembre 2020) L’esordi del Grande Fratello Vip 5 è stato più movimentato che mai. Lunedì 14 settembre Alfonso Signorini ha dato il via a questa nuova edizione e fatto entrare in Casa il primo gruppo di concorrenti. I restanti vipponi, come li chiama lui, saranno presentati nel corso della diretta del secondo appuntamento settimanale in programma venerdì 18. Intanto, a poche ore dall’inizio, c’è stato già un abbandono. Flavia Vento ha lasciato il reality di Canale 5: è uscita dalla Casa perché aveva troppa nostalgia dei suoi cani e, stando agli ultimi rumor, al suo posto dovrebbe arrivare Cecilia Capriotti. Poi il caso Fausto Leali. Il cantautore ha fatto delle dichiarazioni sull’operato di Benito Mussolini che in rete hanno scatenato l’inferno. (Continua dopo la foto) C’è chi ha chiesto a gran voce la ...

Agimegitalia : #Scommesse #GrandeFratelloVip: #TommasoZorzi favorito per la vittoria, il trionfo di #PatriziaDeBlanck vale 31,00 - zazoomblog : Tommaso Zorzi dramma astinenza al GF Vip: la soluzione per eludere le telecamere - #Tommaso #Zorzi #dramma… - infoitcultura : Al GF Vip Tommaso Zorzi accusa Iconize: “Non rispondo alle sue chiamate e parla male di me, basta” - UanRichi : @andreadelogu @stracultrai2 Non ho Facebook ma in qualche modo lo recupero. Ti ringrazio tantissimo. Sei una bomba!… - giadinagrisu : RT @tempoweb: Zorzi preoccupatissimo: la frase dell'influencer Cosa vorrebbe fare nella Casa del #GFvip5 -