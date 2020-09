GF VIP 5 news, Tommaso Zorzi continua a non stare bene: racconta ai compagni dell’ospedale (Di venerdì 18 settembre 2020) Questa edizione del Grande Fratello VIP 5 è partita davvero alla grande, almeno per i fatti accaduti in casa. E tra i protagonisti di questi primi giorni di reality c’è sicuramente Tommaso Zorzi che ancora non sta molto bene. Ieri ha cercato di stare di più in compagnia degli altri concorrenti, ha parlato molto con loro, a pranzo ha anche cucinato i broccoli! Ma le sue condizioni di salute non sono al top. Del resto se davvero a provocare la sua febbre o la sinusite fosse l’aria condizionata, ne avrebbe per tutta la durata del gioco, visto che nella casa è previsto quel genere di sistema di areazione! Il concorrente del GF VIP 5 ha poi voluto anche raccontare quello che è accaduto il giorno in cui è stato portato fuori dalla casa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 settembre 2020) Questa edizione del Grande Fratello VIP 5 è partita davvero alla grande, almeno per i fatti accaduti in casa. E tra i protagonisti di questi primi giorni di reality c’è sicuramenteche ancora non sta molto. Ieri ha cercato didi più ina degli altri concorrenti, ha parlato molto con loro, a pranzo ha anche cucinato i broccoli! Ma le sue condizioni di salute non sono al top. Del resto se davvero a provocare la sua febbre o la sinusite fosse l’aria condizionata, ne avrebbe per tutta la durata del gioco, visto che nella casa è previsto quel genere di sistema di areazione! Il concorrente del GF VIP 5 ha poi voluto anchere quello che è accaduto il giorno in cui è stato portato fuori dalla casa ...

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Grande Fratello Vip 5, Gregoraci in lingerie red passion. Dayane Mello in doccia. Gf Vip 5 news - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Dayane Mello, doccia bollente E messaggio a Balotelli. LE FOTO - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Grande Fratello Vip 5, DAYANE MELLO: DOCCIA SEXY E MESSAGGIO A BALOTELLI - Affaritaliani : Gregoraci, lingerie red passion E la doccia sexy di Dayane.. - Affaritaliani : Grande Fratello Vip 5, Gregoraci in lingerie red passion. Dayane Mello in doccia. Gf Vip 5 news… -