Daydreamer, 5 curiosità sulla soap: il flirt tra Can Yaman e Demet, la verità sul libro (Di venerdì 18 settembre 2020) Daydreamer – le ali del sogno è la soap del momento. Can Yaman e Demet Özdemir, rispettivamente nei panni di Can e Sanem, hanno conquistato il pubblico internazionale. Ecco allora 5 curiosità imperdibili. 1. Il significato delle telefonate in Daydreamer I fan della soap se ne saranno di certo accorti: quando ad uno dei protagonisti squilla il telefono durante la puntata, appare uno strano simbolo sullo schermo. Cosa significa quella grafica gialla con scritto “ariyor” sotto il nome di chi chiama? In turco, semplicemente, vuol dire “chiamata”. 2. Il titolo originale (per fortuna) è cambiato Daydreamer è un titolo affascinante e perfetto per la soap turca che sta facendo sognare milioni di ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 18 settembre 2020)– le ali del sogno è ladel momento. CanÖzdemir, rispettivamente nei panni di Can e Sanem, hanno conquistato il pubblico internazionale. Ecco allora 5 curiosità imperdibili. 1. Il significato delle telefonate inI fan dellase ne saranno di certo accorti: quando ad uno dei protagonisti squilla il telefono durante la puntata, appare uno strano simbolo sullo schermo. Cosa significa quella grafica gialla con scritto “ariyor” sotto il nome di chi chiama? In turco, semplicemente, vuol dire “chiamata”. 2. Il titolo originale (per fortuna) è cambiatoè un titolo affascinante e perfetto per laturca che sta facendo sognare milioni di ...

BettaSimone : RT @Cris58Hy: Curiosità ?? memories #ErkenciKus #DayDreamer Can era presente nella set di Demet e Anil anche non avendo scene da girare… - Luisann46067727 : RT @Cris58Hy: Curiosità ?? memories #ErkenciKus #DayDreamer Can era presente nella set di Demet e Anil anche non avendo scene da girare… - Maria01087247 : RT @Cris58Hy: Curiosità ?? memories #ErkenciKus #DayDreamer Can era presente nella set di Demet e Anil anche non avendo scene da girare… - bobbyMcGee48 : RT @Cris58Hy: Curiosità ?? memories #ErkenciKus #DayDreamer Can era presente nella set di Demet e Anil anche non avendo scene da girare… - terry_wind : RT @Cris58Hy: Curiosità ?? memories #ErkenciKus #DayDreamer Can era presente nella set di Demet e Anil anche non avendo scene da girare… -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer curiosità #PremioRoma: cittadini protagonisti sul web con i propri scatti sulle rose TGTourism