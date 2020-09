Daniela Santanché su Instagram: “Guardate la meraviglia delle mie melanzane”. Ma i follower trovano ‘l’errore’ (Di venerdì 18 settembre 2020) Non solo la politica e l’imprenditoria. Daniela Santanché è anche un’appassionata di orti e a quanto si vede nel video postato su Instagram, i risultati sono lusinghieri. “Guardate il mio orto – dice ‘la pitonessa’ – Sono orgogliosa del mio orto che ho curato con amore e passione. Guardate la meraviglia delle mie melanzane. Eccole qua che le raccolgo”. Ma da parte dei follower arriva subito qualche suggerimento: “Ma le melanzane non devi strapparle ma tagliare con le forbici da giardino”, scrive qualcuno. “Daniela usa la forbice così la pianta non soffre”, “ti prego non strapparle, usa le forbici o le cesoie da giardino”. Insomma, la Santanché ha ancora qualcosa da imparare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Non solo la politica e l’imprenditoria.Santanché è anche un’appassionata di orti e a quanto si vede nel video postato su, i risultati sono lusinghieri. “Guardate il mio orto – dice ‘la pitonessa’ – Sono orgogliosa del mio orto che ho curato con amore e passione. Guardate lamie melanzane. Eccole qua che le raccolgo”. Ma da parte deiarriva subito qualche suggerimento: “Ma le melanzane non devi strapparle ma tagliare con le forbici da giardino”, scrive qualcuno. “usa la forbice così la pianta non soffre”, “ti prego non strapparle, usa le forbici o le cesoie da giardino”. Insomma, la Santanché ha ancora qualcosa da imparare ...

