Cittadinanza a Suarez | Usei attacca il calciatore

Il caso della Cittadinanza a Luis Suarez fa esplodere la rabbia dei cittadini stranieri. L'Usei: "Non si regala" "Acquisire la Cittadinanza è una questione di responsabilità profonda verso il Paese che la concede. In questo senso, è sacra. Non si può vendere, barattare o regalare". Così Antonio Garcia, presidente dell'Unione di solidarietà degli ecuadoriani in… L'articolo Corriere Nazionale.

