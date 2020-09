Calciomercato Lazio: obiettivo Carlos Rodriguez, i dettagli (Di venerdì 18 settembre 2020) Secondo ESPN la Lazio sarebbe pronta ad affondare il colpo per il messicano Carlos Rodriguez: le ultime La mezz’ala che all’occorrenza potrebbe trasformarsi in trequartista dai piedi buoni potrebbe arrivare dall’altra parte dell’oceano. Secondo ESPN il profilo individuato da Igli Tare per rinforzare il centrocampo è il messicano Carlos Rodríguez, attualmente in forza al Monterrey. Valore di mercato attorno agli otto milioni di euro, dal Sudamerica sono convinti che ad ore la Lazio affonderà il colpo. Seguito in Bundesliga, ha piedi buoni e una buona propensione all’assist (6 nell’ultima stagione). Si attendono a breve conferme. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Secondo ESPN lasarebbe pronta ad affondare il colpo per il messicano: le ultime La mezz’ala che all’occorrenza potrebbe trasformarsi in trequartista dai piedi buoni potrebbe arrivare dall’altra parte dell’oceano. Secondo ESPN il profilo individuato da Igli Tare per rinforzare il centrocampo è il messicanoRodríguez, attualmente in forza al Monterrey. Valore di mercato attorno agli otto milioni di euro, dal Sudamerica sono convinti che ad ore laaffonderà il colpo. Seguito in Bundesliga, ha piedi buoni e una buona propensione all’assist (6 nell’ultima stagione). Si attendono a breve conferme. Leggi su Calcionews24.com

