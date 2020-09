Banksy perde il copryright sul 'Lanciatore di fiori'. La Ue: "Niente diritti a un anonimo" (Di venerdì 18 settembre 2020) Il misterioso artista britannico Banksy ha perso una causa presso l'Unione europea per la proprietà intellettuale , Euipo, con la quale voleva gli venisse riconosciuto il marchio per il celebre ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Il misterioso artista britannicoha perso una causa presso l'Unione europea per la proprietà intellettuale , Euipo, con la quale voleva gli venisse riconosciuto il marchio per il celebre ...

Agenzia_Ansa : #Banksy perde causa per il marchio del 'Lanciatore di fiori'. Secondo l'organismo dell' #Ue, il suo anonimato non p… - Corriere : Banksy perde il copyright su «Flower Thrower». L’Ue: «Nessun diritto a chi resta anonimo» - repubblica : Gb, Banksy perde il marchio di 'Flower Launcher'. Ue: 'Se resta anonimo non è identificabile come proprietario dell… - MorosiSilvia : #Banksy perde il copyright su «Flower Thrower/Love is in te air». L’Ue: «Nessun diritto a chi resta anonimo» - MorosiSilvia : RT @Corriere: Banksy perde il copyright su «Flower Thrower». L’Ue: «Nessun diritto a chi resta anonimo» -