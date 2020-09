Ballando con le Stelle pronto a partire: tamponi a tappeto e un ballerino speciale (Di venerdì 18 settembre 2020) Ballando con le Stelle torna in tv sabato in prima serata dopo diversi problemi legati al Covid. Coppie pronte, giuria anche e qualche novità L’attesa è finita, Ballando con le Stelle sta per tornare davvero. Sabato in prima serata, su Rai 1, il programma di Milly Carlucci torna a far sognare i suoi spettatori che … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 18 settembre 2020)con letorna in tv sabato in prima serata dopo diversi problemi legati al Covid. Coppie pronte, giuria anche e qualche novità L’attesa è finita,con lesta per tornare davvero. Sabato in prima serata, su Rai 1, il programma di Milly Carlucci torna a far sognare i suoi spettatori che … L'articolo proviene da YesLife.it.

