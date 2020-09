Ats per le scuole e i pediatri di Bergamo In una settimana 907 tamponi, 5 positivi (Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo quasi una settimana dall’avvio delle lezioni, l’Ats comunica che sono stati effettuati, a venerdì 18 settembre , 907 tamponi naso-faringei sugli studenti: gli esiti hanno determinato 4 positivi e 1 debolmente positivo. Cinque gli istituti scolastici interessati dalla messa in quarantena della classe a seguito delle positività riscontrate. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo quasi unadall’avvio delle lezioni, l’Ats comunica che sono stati effettuati, a venerdì 18 settembre , 907naso-faringei sugli studenti: gli esiti hanno determinato 4e 1 debolmente positivo. Cinque gli istituti scolastici interessati dalla messa in quarantena della classe a seguito delletà riscontrate.

Annamaribel4 : RT @EasyInve: In provincia di #Bergamo 2.500 tra medici, infermieri, oss e altri operatori sanitari si sono ammalati durante l'emergenza #c… - MaryWinner6 : @acarta88 ATS Sardegna fà di meglio: lasciare a casa lavoratori negativi,senza malattia né ferie...per ' prudenza'… - Anna_1966_ : @MassimoGalli51 Ha perfettamente ragione io che lavoro a scuola ne so qualcosa e si fidi non solo per i bambini ma… - cagliaripad : Due casi positivi a Buddusò, il Sindaco attacca l’Ats: “Esprimo preoccupazione per la difficoltà di comunicazione” - Dome689 : RT @webecodibergamo: Un piano di intervento per l’autunno Ats cerca alberghi e strutture residenziali -