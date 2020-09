Atalanta, Lammers e Miranchuk: i gol non bastano mai (Di venerdì 18 settembre 2020) , confermati tutti gli uomini di Gasperini con un paio di innesti da non sottovalutare I gol non bastano mai, almeno all’Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini – in attesa dell’esordio in campionato contro il Torino – ha confermato tutti gli uomini top, considerando anche un paio di innesti da non sottovalutare. Lo scorso anno le reti messe a segno sono state 116, di cui 98 in campionato: i nerazzurri non vogliono fermarsi qui, c’è un altro campionato da giocare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) , confermati tutti gli uomini di Gasperini con un paio di innesti da non sottovalutare I gol nonmai, almeno all’. La squadra di Gian Piero Gasperini – in attesa dell’esordio in campionato contro il Torino – ha confermato tutti gli uomini top, considerando anche un paio di innesti da non sottovalutare. Lo scorso anno le reti messe a segno sono state 116, di cui 98 in campionato: i nerazzurri non vogliono fermarsi qui, c’è un altro campionato da giocare. Leggi su Calcionews24.com

Lammers-Giannoulis: doppio colpo Atalanta

BERGAMO - L’Atalanta continua a essere attiva sul mercato e nelle prossime ore punta a chiudere il discorso aperto ormai da tempo per Sam Lammers. L’attaccante in forza al Psv Eindhoven, sceso in camp ...

Atalanta, servirà uno come Lammers? A conti fatti sembrerebbe proprio di sì

Ma all’Atalanta serviva un giocatore come Sam Lammers, punta di 24 anni olandese? Domanda lecita considerando che nella scorsa stagione Papu e soci hanno totalizzato in gare ufficiali addirittura cent ...

