Valentino Rossi | ' Impensabile trovarmi contro in gara i miei allievi VR46'

(Di giovedì 17 settembre 2020) L'aria del podio nel GP di San Marino della scorsa settimana l'ha assaggiata troppo a lungo per non aver voglia di riprendersi quel piazzamento che Joan Mir gli ha sfilato proprio nell'ultimo giro. ...

SkySportMotoGP : Allenamento al Ranch ieri per @ValeYellow46 e @mvkoficial12: la foto e il messaggio sui social #SkyMotori #MotoGP… - FBiasin : L'Accademia di Valentino al primo e secondo posto, il mito al quarto. Che spettacolo al #MisanoGP. #Morbidelli #Bagnaia #Rossi - SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Nel 2021 correrò in MotoGP con Petronas al 99%' - AutoMotoCorse : Abarth “in pista” sulle Yamaha YZR-M1 di Maverick Viñales e Valentino Rossi nella gara di MotoGP di Misano - andrea_pecchia : Valentino Rossi è un genio della comunicazione. Punto. #EmiliaRomagnaGP ???? #MotoGP #SkyMotori #17settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

Il centauro della Yamaha Valentino Rossi in conferenza ha parlato con ottimismo delle sue prospettive di titolo: “E’ un mondiale pazzo, la classifica è cortissima, questa deve essere una grande motiva ...Franco Morbidelli arriva al Gran Premio dell’Emilia Romagna forte del successo di domenica scorsa a Misano, ma non avrà i riferimenti dei test di martedì scorso. Il pilota Yamaha però non pensa che av ..."Il giro secco è uno dei miei punti deboli" ammette il Dottore MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) - "Quella di domenica è stata una giornata indimenticabile. Siamo molto fieri dei nostri piloti, Marini e Be ...