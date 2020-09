Sveliamo il mistero sui 4 GB di patch per Huawei P30 Lite a settembre

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ci sono ulteriori dettagli che dobbiamo prendere in esame oggi 17a proposito di uno smartphone tanto apprezzato qui in Italia, come nel caso del cosiddettoP30. In particolare, nella giornata di ieri ho già portato alla vostra attenzione il fatto che un nuovo aggiornamento fosse in arrivo anche in Europa, ma con le prime segnalazioni di coloro che hanno ricevuto la notifica per procedere con l’installazione via OTA di rendono necessari ulteriori chiarimenti. Perché ladi agosto perP30pesa quasi 4 GB Come riportato daCentral, è probabile che nei prossimi giorni qualcuno riceva la notifica sull’aggiornamento di agosto perP30, vedendo ...