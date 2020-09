Scandalo corruzione, 9 mln di debiti per l’ex numero 2 FIFA (Di giovedì 17 settembre 2020) Un ex funzionario della FIFA coinvolto in uno Scandalo di corruzione ha fatto sapere che un pagamento di 500.000 euro – che i pubblici ministeri hanno considerato come tangente – era in realtà un prestito per aiutarlo a coprire 9 milioni di euro di debiti personali. Lo riporta Bloomberg, spiegando che Jerome Valcke, ex segretario … L'articolo Scandalo corruzione, 9 mln di debiti per l’ex numero 2 FIFA è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) Un ex funzionario dellacoinvolto in unodiha fatto sapere che un pagamento di 500.000 euro – che i pubblici ministeri hanno considerato come tangente – era in realtà un prestito per aiutarlo a coprire 9 milioni di euro dipersonali. Lo riporta Bloomberg, spiegando che Jerome Valcke, ex segretario … L'articolo, 9 mln diper l’exè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

