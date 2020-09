Roma, Zaniolo è di nuovo in città (Di giovedì 17 settembre 2020) Comincia ora il periodo di riabilitazione per Nicolò Zaniolo, operato a Innsbruck dopo la rottura del crociato sinistro. Il giocatore è tornato nella Capitale ha postato una foto su Intagram con scritto: “Verso Roma!”. Visualizza questo post su Instagram To Roma! Un post condiviso da Nicoló Zaniolo (@nicoloZaniolo) in data: 17 Set 2020 alle ore 6:47 PDT Foto: Twitter personale L'articolo Roma, Zaniolo è di nuovo in città proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 settembre 2020) Comincia ora il periodo di riabilitazione per Nicolò, operato a Innsbruck dopo la rottura del crociato sinistro. Il giocatore è tornato nella Capitale ha postato una foto su Intagram con scritto: “Verso!”. Visualizza questo post su Instagram To! Un post condiviso da Nicoló(@nicolo) in data: 17 Set 2020 alle ore 6:47 PDT Foto: Twitter personale L'articoloè diin città proviene da Alfredo Pedullà.

